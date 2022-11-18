Овнам тяжело преодолеть преграды, а у Водолеев легкий день: гороскоп на 18 ноября

Овен

Возникшие преграды на пути Овнов сегодня труднопреодолимы, но не стоит расстраиваться. Не нужно настраивать против себя окружающих. Можно просто переждать этот трудный период. У вас достаточно много планов и задач, которые вы перед собой поставили. Главное – не давать вмешиваться в них посторонним людям.



Телец

Для Тельцов удачно обернутся творческие начинания и коллективные проекты. Сегодня самое время заняться спортом или изучить что-то новое. Вас ожидает успех во всех делах. На фоне повышенного напряжения вас могут раздражать слова коллег и просто случайных людей. Не напрашивайтесь на конфликты.



Близнецы

Близнецов ждёт максимально энергичный и заряженный день, но не переусердствуйте с начинаниями. Могут быть ссоры на работе, чрезмерная активность приведёт к конфликтам с руководством. Не следует рисковать в материальных делах. Вечер посвятите семье.



Рак

Ракам самое время повернуть жизнь на 360 градусов. Может быть, это трудный выбор, который в будущем принесёт сложности, но в итоге вам воздастся сторицей. Решайте проблемы по мере их поступления. Рядом с вами появятся очень успешные люди, к мнению которых стоит прислушаться. Нужно быть максимально собранными и сконцентрированными на своих целях.



Лев

Сегодня Львам не стоит доминировать, так вы можете очень обидеть родных, которые от вас отвернутся. Не стоит пытаться уйти из любых ссор и обид победителями. Доброжелательность, забота и умение уступить поможет победить кризис. Впереди новая любовь, неожиданные перспективы на работе или вовсе смена сферы деятельности. Неожиданная встреча принесёт радость и удовлетворение обоим партнёрам. Всё в ваших руках и силах.



Дева

Сегодня Девы будут по-настоящему счастливы. Уверенность принесёт вам пользу, поскольку все планы действительно сбываются. Окружающие положительно оценят ваши труды, что поможет зарядиться на реализацию новых планов. Избегайте чрезмерно назойливых собеседников, которые любят посплетничать.



Весы

Отличное время посвятить себя отдыху. Можете смело посещать различные культурно-развлекательные места. Вероятнее всего, там Весов будут ожидать новые знакомства и встречи. Стоит быть внимательнее к близким, потому что сегодня им может понадобиться ваша поддержка. Помните, что нет безвыходных ситуаций, есть высокий коэффициент лени и плохой смекалки.



Скорпион

Сегодня благоприятный день для отдыха и восстановления энергии, которую Скорпионы потеряли за все прошлые дни. Есть вероятность, что вы сегодня столкнётесь с клеветой, поэтому не стоит быть слишком откровенными. Не следует употреблять мясные продукты и алкоголь – высока вероятность отравиться.



Стрелец

Этот день предполагает много сюрпризов и подарков. Стрельцам стоит больше времени проводить с близкими людьми, поскольку им этого действительно не хватает. Сегодня ваша жизнь прекрасна, и вы можете наслаждаться ею в полной мере. Несмотря на вашу активность в последнее время, материальное положение пока остаётся без изменений.



Козерог

Сегодня Козерогов ждёт много непредвиденных ситуаций, поэтому следовать планам, не отступая от них ни на шаг, сегодня будет сложно. Установите личные границы, чтобы впоследствии не разочароваться и не обидеть других людей. День подходит для путешествий и духовной сферы.



Водолей

Лёгкий день у Водолеев, необязательно ставить глобальные цели, просто делайте то, что хорошо умеете. Сегодня не следует проявлять чрезмерную инициативу, поскольку это может привести к негативным последствиям и расстроить окружающих. Самое время сконцентрироваться на своих сильных сторонах. Развивайте ваши положительные качества, за которые вас ценят окружающие.



Рыбы

Сегодняшний день предназначен для творческих личностей или Рыб, намеревающихся получать новые знания. Сегодня вы можете спокойно добиться успеха, если найдёте место, где сможете применить свои таланты и способности. Можете смело общаться с людьми, у которых есть творческий опыт, они вам дадут много полезной информации.