Воспитанников сгоревшего детского сада в Донаеле переведут в другой поселок



Напомним, вечером 16 ноября в поселке Донаель сгорел детский сад. Администрация Усть-Вымского района приняла решение перевести детсадовцев в дошкольное учреждение поселка Казлук.

Сейчас там проходят работы по открытию второй группы. Родителям детей дошкольного возраста компенсируют проезд в рейсовых автобусах до места нахождения детского сада и обратно домой. Об этом сообщила в своих соцсетях глава Усть-Вымского района Галина Плетцер.