Воспитанников сгоревшего детского сада в Донаеле переведут в другой поселок

Напомним, вечером 16 ноября в поселке Донаель сгорел детский сад. Администрация Усть-Вымского района приняла решение перевести детсадовцев в дошкольное учреждение поселка Казлук.
Сейчас там проходят работы по открытию второй группы. Родителям детей дошкольного возраста компенсируют проезд в рейсовых автобусах до места нахождения детского сада и обратно домой. Об этом сообщила в своих соцсетях глава Усть-Вымского района Галина Плетцер.
Во время пожара в детском саде поселка Донаель, дошкольное учреждение было закрыто на карантин. Пострадавших нет, а причины возгорания устанавливаются специалистами.