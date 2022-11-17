Осужденный из Ухты пытался дать взятку сотруднику колонии

В Ухте возбудили уголовное дело за попытку дачи взятки должностному лицу за совершение незаконных действий.
По версии следствия, осужденный обратился к сотруднику колонии с просьбой пронести ему мобильный телефон. За это он пообещал вознаграждение. Сотрудник ФСИН доложил об этом своему начальству и все следующие действия четко контролировались оперативниками.
В начале осени 2022 года заключенный передал через посредников правоохранителю в качестве взятки 20 тысяч рублей. Момент передачи денежных средств зафиксировали в установленном порядке. Возбуждено уголовное дело.