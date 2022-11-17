Рота “Коми” получила более 400 килограмм гуманитарного груза

Ранее для стрелковой роты “Коми” собрали гуманитарный груз при участии Регионального оператора Севера и жителей Ухты. Сейчас эта помощь дошла до бойцов.



Люди закупили спальники, портативные плитки, квадрокоптеры и многое другое для добровольцев стрелковой роты “Коми”. Ухтинская программа “День” сообщила, что помощь доставлена лично в руки. Бойцы поблагодарили всех жителей Ухты, а также предприятия, школы, общественные организации в оказанной помощи. Также отдельную благодарность они выразили Региональному оператору Севера за купленные вещи и Северному Морскому флоту.