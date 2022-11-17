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Рота “Коми” получила более 400 килограмм гуманитарного груза

Рота “Коми” получила более 400 килограмм гуманитарного грузаФото Регоператора Севера

Ранее для стрелковой роты “Коми” собрали гуманитарный груз при участии Регионального оператора Севера и жителей Ухты. Сейчас эта помощь дошла до бойцов.

Люди закупили спальники, портативные плитки, квадрокоптеры и многое другое для добровольцев стрелковой роты “Коми”. Ухтинская программа “День” сообщила, что помощь доставлена лично в руки. Бойцы поблагодарили всех жителей Ухты, а также предприятия, школы, общественные организации в оказанной помощи. Также отдельную благодарность они выразили Региональному оператору Севера за купленные вещи и Северному Морскому флоту.

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