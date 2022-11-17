К 2023 году за счет федерального бюджета в Коми расчистят две реки

В регионе пройдут работы по расчистке рек за счет федерального бюджета. Об этом заявила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич на защите госпрограммы в Государственном Совете республики.
В 2022 году на разработку проектной документации на расчистку рек Печора и Большая Визинга выделили субвенцию, а сами работы начнутся в следующем году. Мероприятие одобрило Двинско-Печорское бассейновое водное управление.
Помимо этого за счет средств регионального бюджета проводят работы по нахождению местоположения береговых линий и границ водоохранных зон реки Сысола.
Также проводятся работы по замене знаков, информирующих о границах водоохранных зон на территории шести муниципалитетов Коми.