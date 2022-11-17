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Появилось видео, как женщина на "Тойоте" сбила подростка на "зебре" в Сыктывкаре

Появилось видео, как женщина на "Тойоте" сбила подростка на "зебре" в СыктывкареСкриншот с видео камеры наблюдения

В Сыктывкаре водитель иномарки сбил подростка на пешеходном переходе. Ребенка не госпитализировали, но он получил травмы. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает ГИБДД по Коми.

ДТП случилось 16 ноября около 14:40 на перекрестке улиц Печорская и Энгельса. 14-летний подросток перебегал дорогу на пешеходном переходе на зеленый свет. В это время “Тойота” поворачивала с Печорской и не пропустила мальчика. Иномарка наехала на подростка и он отлетел на край проезжей части. За рулем “Тойоты” находилась 38-летняя женщина.

В сети появилось видео с момента аварии. На нем видно, как подросток перебегает дорогу на зеленый свет и как его сбивает авто. После ДТП водитель вышла из автомобиля, подошла к пострадавшему и вернулась обратно.

В результате ДТП подросток получил ушибы колена и губы, и ссадины.

Видео ДТП смотрите в нашем телеграм-канале. 

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