Появилось видео, как женщина на "Тойоте" сбила подростка на "зебре" в Сыктывкаре

В Сыктывкаре водитель иномарки сбил подростка на пешеходном переходе. Ребенка не госпитализировали, но он получил травмы. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает ГИБДД по Коми.

ДТП случилось 16 ноября около 14:40 на перекрестке улиц Печорская и Энгельса. 14-летний подросток перебегал дорогу на пешеходном переходе на зеленый свет. В это время “Тойота” поворачивала с Печорской и не пропустила мальчика. Иномарка наехала на подростка и он отлетел на край проезжей части. За рулем “Тойоты” находилась 38-летняя женщина.