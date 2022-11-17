Сыктывкарский молокозавод возглавил экс-директор “Пригородного”

Сыктывкарский городской молокозавод возглавил Евгений Григорай. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Алексей Буткин.
Ранее Григорай возглавлял “Пригородный”. Сейчас его на этой должности заменил бывший глава “Комиавиатранса” Павел Лапин.
Стоит отметить, что задачи поставленные перед молочным комплексом и самим молочным заводом стоят серьезные. Об этом заявил Алексей Буткин и пожелал успехов Евгению Григораю на новом рабочем месте.
Ныне завод производит не только молочную продукцию, но и является управляющей компанией для поставщиков молока-сырья “Сыктывдинское”, “Нившера”, “Небдинский” и “Сторожевск”.