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Сыктывкарский молокозавод возглавил экс-директор “Пригородного”

Сыктывкарский молокозавод возглавил экс-директор “Пригородного”

Сыктывкарский городской молокозавод возглавил Евгений Григорай. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Алексей Буткин. 

Ранее Григорай возглавлял “Пригородный”. Сейчас его на этой должности заменил бывший глава “Комиавиатранса” Павел Лапин.

Стоит отметить, что задачи поставленные перед молочным комплексом и самим молочным заводом стоят серьезные. Об этом заявил Алексей Буткин и пожелал успехов Евгению Григораю на новом рабочем месте.

Ныне завод производит не только молочную продукцию, но и является управляющей компанией для поставщиков молока-сырья “Сыктывдинское”, “Нившера”, “Небдинский” и “Сторожевск”.
 

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