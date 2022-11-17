Сыктывкарский молокозавод возглавил экс-директор “Пригородного”

Сыктывкарский городской молокозавод возглавил Евгений Григорай. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Алексей Буткин.

Ранее Григорай возглавлял “Пригородный”. Сейчас его на этой должности заменил бывший глава “Комиавиатранса” Павел Лапин.