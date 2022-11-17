Последний дольщик со Стахановской в Сыктывкаре получит выплату до конца 2022 года

Министр строительства и ЖКХ Коми Андрей Лисов во время обсуждения госпрограммы “Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан” в Госсовете региона рассказал о том, что выплаты обманутым участникам долевого строительства дома по адресу Стахановская, 15 выполнены почти в полном объеме. Остался последний дольщик, которому предоставят выплату до конца текущего года.

Напомним, возмещения средств участникам долевого строительства от застройщика ООО “Вега”, которую признали банкротом, начались с 15 августа 2022 года. Деньги дольщикам возмещаются через Фонд развития территорий. Субсидии в виде имущественного взноса поступают в имущество фонда благодаря заключению соглашения между Минстроем Коми и “Фондом развития территорий”