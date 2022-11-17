"Он кричал матом и не выпускал нас": сыктывкарцы пожаловались на водителя маршрута №18

Сыктывкарцы рассказали, что водитель маршрута №18 не выпускал пассажиров из салона и кричал на всех матом. По словам очевидцев, мужчина таким образом хотел заставить заплатить за проезд “зайцев”. Журналист портала “Про Город” пообщался с женщиной, которая оказалась в центре событий, и узнал подробности.
16 ноября на остановке возле торгового центра “Детский Мир” после 11 утра водитель автобуса №18 отказался выпускать пассажиров из салона.
“Это произошло на остановке около “Детского мира”. Мы ждали, пока водитель откроет двери, даже подавали звуковой сигнал. А он выпускал по одному, через переднюю дверь, проверяя, все ли заплатили. После начал кричать, что "все вопросы и жалобы к начальству". Ругался матом и кричал, что ему все равно на нас”, — прокомментировала сыктывкарка.
Как сообщила пресс-служба “Комиавтотранса”, водитель маршрута №18 написал объяснительную, где отрицал то, что он нецензурно выражался в адрес пассажиров, также заявил, что не закрывал двери автобуса.
“Водитель маршрута № 18 действовал согласно должностной инструкции. Согласно ей водитель обязан: напоминать пассажирам об оплате проезда, о необходимости не забывать свои вещи и сообщать об обнаруженных в салоне оставленных и подозрительных предметах диспетчеру по выпуску. Также нужно сказать, что маршрут №18 является кольцевым на участке от остановочного пункта “Улица Печорская” до остановочного пункта “Гимназия искусств”. На этом участке находится конечная остановка — “Гостиница Центральная”, поэтому при сходе водителей на перерыв для отдыха и питания предусмотрена пересадка пассажиров на остановочном пункте “Гостиница Центральная” в автобус, следующий далее по маршруту. При этом пассажирам необходимо обратиться к водителю автобуса за пересадочными талонами”, — прокомментировала ситуацию пресс-служба “Комиавтотранс”.