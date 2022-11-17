"Он кричал матом и не выпускал нас": сыктывкарцы пожаловались на водителя маршрута №18

Сыктывкарцы рассказали, что водитель маршрута №18 не выпускал пассажиров из салона и кричал на всех матом. По словам очевидцев, мужчина таким образом хотел заставить заплатить за проезд “зайцев”. Журналист портала “Про Город” пообщался с женщиной, которая оказалась в центре событий, и узнал подробности.

16 ноября на остановке возле торгового центра “Детский Мир” после 11 утра водитель автобуса №18 отказался выпускать пассажиров из салона.

“Это произошло на остановке около “Детского мира”. Мы ждали, пока водитель откроет двери, даже подавали звуковой сигнал. А он выпускал по одному, через переднюю дверь, проверяя, все ли заплатили. После начал кричать, что "все вопросы и жалобы к начальству". Ругался матом и кричал, что ему все равно на нас”, — прокомментировала сыктывкарка.

Как сообщила пресс-служба “Комиавтотранса”, водитель маршрута №18 написал объяснительную, где отрицал то, что он нецензурно выражался в адрес пассажиров, также заявил, что не закрывал двери автобуса.