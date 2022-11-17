Фигуранта “дела энергетиков” не выпустили из колонии

Защита Вылегжанина не согласилась с постановлением Сыктывкарского городского суда от 30 сентября 2022 года, тогда адвокаты попросили заменить неотбытую часть наказания бывшего топ-менеджера энергосетевой компании более мягким видом наказания. Фигурант дела попросил назначить ему принудительные работы. Рассмотрение материала назначено на 29 ноября 2022 года.

9 марта этого года вступил в силу приговор экс-главе МРСК по Северо-Западу Александру Летягину и его подчиненным. Директору назначили лишение свободы сроком на 12 лет и штраф в 50 миллионов рублей. Одному из его подчиненных – Дмитрию Вылегжанину, назначили лишение свободы на 8 лет и штраф в 18 миллионов рублей. Тогда осужденных, после оглашения приговора, взяли под стражу в зале суда.