У двух сыктывкарских школ собрались машины экстренных служб

У школы №12 стоят машины экстренных служб и патруль ДПС, сообщают очевидцы.
17 ноября детей вывели из здания около 13:30, чуть позже к месту событий подъехали полицейские. В это же время очевидцы заметили машину скорой помощи и реанимации около школы №11 в Нижнем Чове.
В МВД по Сыктывкара порталу "Про Город Сыктывкар" сообщили, что кто-то направил ложное сообщение о минировании этих школ. Здания сейчас проверяют специалисты, а всех, кто был внутри – эвакуировали.
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