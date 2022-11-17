У двух сыктывкарских школ собрались машины экстренных служб

У школы №12 стоят машины экстренных служб и патруль ДПС, сообщают очевидцы.

17 ноября детей вывели из здания около 13:30, чуть позже к месту событий подъехали полицейские. В это же время очевидцы заметили машину скорой помощи и реанимации около школы №11 в Нижнем Чове.