Выяснилось, какие имена носят женщины, которые в отношениях всегда главные

Женщина может обладать не только красотой и изяществом, но и качествами, которые присущи настоящим лидерам. Life.ru создал подборку имен, которые носят женщины, обладающие твердым характером и помешанные на власти. Алевтина

В переводе с латыни это женское имя означает "сильная". И правда, женщины с таким именем привыкли доминировать не только на работе, но и в личных отношениях. Алевтины умеют распологать к себе, ведут себя ласково и нежно. Но играть придется всегда только по ее правилам – иначе жди беды.

Диана

Носительницы этого имени обладают мягким характером, который совсем не мешает им быть настоящими доминантками. Они уверены в своих силах и знаниях, умеют нравиться людям, обладают легким нравом и неплохим чувством юмора. В отсутствие страха в критических ситуациях заставляет всех смотреть на обладательницу этого имени с восхищением.

Регина

Еще в детстве девушка с таким именем дает понять окружающим, что с ней шутки плохи: она егозит, скандалит, шантажирует, истерит и кусается с завидной регулярностью. А взрослые Регины, пользуясь навыками, отточенными еще в детстве, легко добиваются желаемого от других людей. Девушка с таким именем легко обольщает мужчин, так что мужа она веберет себе сама. Супругу носительница этого имени будет верна, но все решения в семье будет принимать самостоятельно.

Татьяна

Татьяны умеют создавать уют и поддерживать порядок, в этом ей помогает несгибаемая воля. Девушка с таким именем точно знает, чтоей нужно, поэтому с поклонниками часто возникают проблемы: не каждый может соответствовать ее сильному характеру. Несмотря на то, что для Татьяны важно, чтобы мужчины был самостоятельным, в одношениях она всегда будет брать над партнером верх.

Яна