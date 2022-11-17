“Некоторым людям нельзя есть хурму”: диетолог объясняет почему

В интервью изданию “Вечерняя Москва” врач диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что хурма при некоторых заболеваниях может нанести вред здоровью, даже несмотря на всю полезность этого плода.

Дело в том, что в состав хурмы входит огромное количество грубых волокон. Со слов специалиста, волокна могут спровоцировать обострение или появление дивертикулеза. Это заболевание вызывает патологический процесс образования на стенках кишки мешковидной слизистой оболочки, которая выступает в брюшную полость и именуется дивертикулом.