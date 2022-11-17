"Он замахнулся и угрожал": в Сыктывкаре таксист отказался ехать из-за стоимости поездки

В Сыктывкаре водитель такси угрожал расправой девушке. По словам горожанки, конфликт произошел из-за стоимости поездки, которая показалась водителю слишком низкой. Об инциденте журналисту портала “Про Город Сыктывкар” рассказала сама девушка.

15 ноября около 22:55 сыктывкарка вызвала такси до Эжвы. По приложению поездка стоила 246 рублей. По словам девушки, водителя не устроила такая сумма и он отказался ехать.

“Я вызвала такси и водитель ехал ко мне минут 15, хотя мог доехать за три минуты. Он специально нарезал круги возле моего дома, видимо, для того, чтобы я сама отказалась от поездки. Я очень долго ждала его на улице, на морозе в -14 градусов. После того, как приехал водитель, он сразу спросил, сколько стоит заказ, я сказала — 246 рублей. Затем он сказал, что не поедет за такую сумму и послал меня матом”, — поделилась сыктывкарка.

По словам девушки, водитель просил отменить поездку, но сыктывкарка отказалась.