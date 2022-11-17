"Я хочу преобразить Сыктывкар": художник превратил старое здание в произведение искусства

В Сыктывкаре художник Павел Чукичев разрисовал здание Канализационной насосной станции 11. Мужчина потратил неделю на преображение старой невзрачной постройки. Журналист портала “Про Город” пообщался с горожанином и узнал, какой скрытый смысл заложен в надписях на новом арт-объекте.

Художник, дизайнер и урбанист Павел Чукичев, 34 года.

Почему вы решили превратить в арт-объект именно здание КНС 11?

“Моей идеей было реализовать проект стрит-арта и я искал подходящие объекты. Центр “Югор” выступил, как заинтересованное лицо. Там давно хотели что-то сделать с депрессивным зданием подстанции на своей территории, которое портило вид и притягивало разные негативные элементы в их культурную и ухоженную среду. Для “Югора” — это решение проблемы. Кроме того, я хотел что-то сделать для нашего города с помощью своих возможностей преобразить среду. На преображение этого здания у меня ушло около недели. Это первая моя работа именно в стиле стрит-арт, до этого я украшал интерьеры и инсталляции”.