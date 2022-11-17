"Я хочу преобразить Сыктывкар": художник превратил старое здание в произведение искусства

В Сыктывкаре художник Павел Чукичев разрисовал здание Канализационной насосной станции 11. Мужчина потратил неделю на преображение старой невзрачной постройки. Журналист портала “Про Город” пообщался с горожанином и узнал, какой скрытый смысл заложен в надписях на новом арт-объекте.
Художник, дизайнер и урбанист Павел Чукичев, 34 года.
Почему вы решили превратить в арт-объект именно здание КНС 11?
“Моей идеей было реализовать проект стрит-арта и я искал подходящие объекты. Центр “Югор” выступил, как заинтересованное лицо. Там давно хотели что-то сделать с депрессивным зданием подстанции на своей территории, которое портило вид и притягивало разные негативные элементы в их культурную и ухоженную среду. Для “Югора” — это решение проблемы. Кроме того, я хотел что-то сделать для нашего города с помощью своих возможностей преобразить среду. На преображение этого здания у меня ушло около недели. Это первая моя работа именно в стиле стрит-арт, до этого я украшал интерьеры и инсталляции”.
“Раньше в этом здании обитали бездомные, а теперь это место стало частью культуры и частью прогулочной зоны главного парка столицы республики. Стыдно иметь такие объекты в таком месте. Ну и это волшебство — когда знаешь, как было до и что стало после.На мой взгляд, это наиболее оптимальное решение для подобных технических депрессивных объектов — превращать их в объект искусства!"
В каком стиле вы исписали задние?
“Этот стиль называется "каллиграфия". В данном случае — это орнаментальная композиция из текста: то есть текст превращается в узор. Такой прием используется с древних времен, например, древнерусская вязь, но продолжает обновляться и использоваться в современном искусстве в новых формах. Это современная готическая каллиграфия”.
Что написано на стенах?
“Здесь использован текст, вдохновленный самим зданием и задачей проекта. Там написано: "Это история про возможности. Про то, что даже самые заброшенные и забытые вещи могут стать чем-то прекрасным. Стоит приложить к этому немного внимания. Так же и люди. Становятся выдающимися из самых обычных". Этот проект — воплощение моей мечты. Я всегда хотел старые заброшки превращать в произведение искусства. Наш город Сыктывкар достаточно обычный и в нем много заброшек. А я хочу, чтобы когда-нибудь он стал произведением мирового искусства, как один из лучших городов, хотя бы страны. Это все реально — стоит приложить лишь немного внимания и сил!”
Почему вы решили разрисовать здание именно в таком стиле?
“Я изучаю шрифты, леттеринг уже много лет. Мои шрифтовые работы были представлены на выставке "Клюква" в 2020 году. Мне нравится использовать слова и буквы, как элемент декора. Так слова обретают дополнительный смысл и могут стать не только книгой, но и картиной. Я теперь развиваю технику каллиграфии. Не планирую останавливаться и дальше изучаю возможности шрифтовых композиций. Поэтому это просто авторский стиль. В подобном стиле стрит-артов в городе пока нет, поэтому это обогащает спектр художественных стилей города”.
Стоит ли такие заброшенные здания превращать в арт-объект или их лучше сносить?
“Некоторые объекты всегда будут подвержены вандализму. Бесполезно их реставрировать. Иногда решение со стрит-артом наиболее оптимально. Например, на технических сооружениях вместо ремонта часто ипользуют стрит-арты. Это ярчайший пример, как из минусов городской среды сделать центр притяжения. Ну и, конечно, уместный стрит-арт всегда украшает и создает лицо города. Именно поэтому данное направление так развито во всем мире. Также стрит арт используется для создания акцентов в среде, которая не является сама по себе ценной с эстетической точки зрения”.