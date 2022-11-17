В Коми похищенная девушка сбежала из квартиры по простыням

Как сообщила прокуратура, жительницу Коми похитил ее экс-сожитель. Благодаря смекалке, девушка смогла выбраться из плена спустившись по простыням.

Весной 2022 года в Вуктыле мужчина пересекся со своей бывшей девушкой в подъезде. Угрожая, он затащил девушку в свою квартиру, после чего избил. Параллельно приставляя к горлу девушки нож, он словесно угрожал ее жизни. Жертва была заперта несколько часов. Через время мужчина уснул. Тогда девушка связала простыни и выбралась по ним.