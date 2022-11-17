В одном из поселков в Коми загорелся единственный детский сад

Возгорание произошло 16 ноября в районе 16 часов вечера. Спустя некоторое время к месту вызова подъехали машины спасательной службы. Сотрудники МЧС сразу установили, что горение происходит на кровле здания. Площадь пожара составила 360 квадратных метров.

Как сообщает МЧС по Коми, 16 ноября в поселке Донаель, который находится в Усть-Вымском районе, загорелся детский сад.

Персонал и воспитанники в этот момент отсутствовали в здании, так как учреждение было закрыто на карантин. Пострадавших также нет. Сейчас спасатели выясняют причину пожара.