В Сыктывкаре мужчина уснул возле театра и стал легкой наживой для воров

Сыктывкарский городской суд признал виновными троих жителей столицы Коми в совершении нескольких преступлений. В январе 2022 года один из подсудимых, находясь в состоянии алкогольного опьянения у одного из театров в Сыктывкаре, похитил у спящего мужчины телефон. Прохожие пытались его остановить, но вор успел скрыться.

Также в январе, этот подсудимый вместе с друзьями напали на своего знакомого в квартире, избили его и похитили вещи на сумму более 20 тысяч рублей.