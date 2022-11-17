В Сыктывкаре мужчина уснул возле театра и стал легкой наживой для воров

Сыктывкарский городской суд признал виновными троих жителей столицы Коми в совершении нескольких преступлений.
В январе 2022 года один из подсудимых, находясь в состоянии алкогольного опьянения у одного из театров в Сыктывкаре, похитил у спящего мужчины телефон. Прохожие пытались его остановить, но вор успел скрыться.
Также в январе, этот подсудимый вместе с друзьями напали на своего знакомого в квартире, избили его и похитили вещи на сумму более 20 тысяч рублей.
Суд по совокупности преступлений и приговоров лишил подсудимого свободы сроком на 5 лет, а также предписал возместить ущерб потерпевшим на сумму более 40 тысяч рублей. Его двум друзьям-подельникам назначили наказания в виде 4 лет и 22 дней и 3 года лишения свободы соответственно.