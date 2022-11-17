В Коми подходит к концу голосование за подключение сел к интернету

Напомним, до 12 ноября жители региона могли отдать свой голос через портал Госуслуги за те поселки и деревни, куда по их мнению необходимо провести мобильный интернет в 2023 году.

Те, кто не успел отдать свой голос онлайн, могут проголосовать по почте. Для этого можно отправить заявление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2. При этом письмо может быть индивидуальным либо коллегиальным. В самом заявлении необходимо указать ФИО, адрес постоянной регистрации каждого голосующего и населенный пункт, за который отдают голос.