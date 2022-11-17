Раки совершат задуманное, а Рыбы получат травмы: гороскоп на 17 ноября

Овен Для Овнов это день нагрузки на нервную систему. Стремительно сменяющиеся события вызовут панику. Умственные загрузки существенно снизят общее самочувствие, а бурное воображение представителей знаков зодиака подстегнет к решительным действиям. Влюбленных Овнов ждут очень приятные сюрпризы.

Телец

Тельцов ожидает плодотворный день. Вы сможете завершить дела, наладить новые и восстановить утерянные связи. При этом важно действовать не спеша, тщательно анализируя происходящие события и корректируя свое поведение. Может прийти важное осознание своего места жизни и дальнейших шагов, нужно прислушиваться к информации со стороны — можно получить дельный совет.

Близнецы

Для Близнецов 17 ноября будет очень удачным днем. Они добьются поставленных целей, и их старания заметят окружающие. Можно рассчитывать на помощь родственников и коллег по работе. В свободное время гороскоп советует представителям знака заняться домашними танцами или попросить родных сделать расслабляющий массаж. Творческая натура Близнецов будет требовать путей реализации потенциала.

Рак

Четверг окажется полон интересных и оригинальных замыслов в профессиональном плане, но в тоже время не все желаемое осуществится. Хотя все предпосылки к этому есть, для вас откроется новая перспектива. Но может получиться так, что какие-то жизненные обстоятельства не позволят Ракам совершить задуманное.

Лев

Львы наконец-то могут понять, чего они хотят от личной жизни, с кем и где жить. Кто-то может принять решение о том, чтобы жить вместе. В целом, день благоприятный и позитивный для того, чтобы выяснить отношения в тех вопросах, которые раньше никак не поддавались. Можно общаться, знакомиться, встречаться, отдыхать вместе — это будет приносить удовольствие. Захочется отдыхать, радоваться жизни, заниматься творчеством, общаться с детьми.

Дева

Накопившаяся усталость и раздражительность дают о себе знать. Девам пора отложить сложные вопросы на другое время, не вступать в бесконечные споры с окружающими. Не общайтесь с негативно настроенными коллегами.

Весы

Астрологи советуют Весам позаботиться о своём здоровье. Нервное перенапряжение может негативно сказаться на общем самочувствии. Сегодня представителям воздушного знака будет полезно отдохнуть и не браться за сложные задачи.

Скорпион

Постарайтесь не переживать по пустякам. Это будет довольно сложно, ведь эмоциональный фон будет напряженным. Скорпионы могут огорчиться из-за незначительных событий, разозлиться на человека, который просто неточно выразил свои мысли, обидеться на невинное замечание. Настройтесь на позитивный лад и вскоре вы почувствуете себя гораздо лучше.

Стрелец

Звезды говорят, что в этот день вы рискуете стать жертвами лени. Это может удивить ваших родных, коллег или друзей. Те, кто привык использовать вас в качестве личной опоры, будут недовольны вашим поведением. Отстаивайте личные границы и позвольте себе отдохнуть. Самое правильное — предоставить себе полный покой. Подумайте, что подарит вам максимальную релаксацию.

Козерог

Козерогов ждёт благоприятный день, чтобы навести порядок в своих чувствах или отношениях. Не держите в себе прошлые обиды, смотрите вперёд, а не назад. Также полезно сделать уборку своего дома или рабочего стола, чтобы освободиться от всего, что мешает двигаться по жизни.

Водолей

Судьба приглашает Водолеев заглянуть за горизонт и приоткрыть в своей личной жизни новую страницу. К сожалению, в самый интересный момент в дело могут вмешаться неромантичные бытовые детали или тайные подозрения, которые слегка вас разочаруют.

Рыбы