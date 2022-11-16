В Сыктывкаре полыхало новое здание

В Сыктывкаре загорелся двухэтажный новострой. На месте работают сотрудники МЧС. Очевидцы сняли видео с места событий.

Пожар произошел 16 ноября в районе 19 часов вечера в Сыктывкаре за многоэтажным зданием на Тентюковской, 134. Там загорелся двухэтажный дом. У здания нет адреса, так как оно построено недавно. Со слов очевидца, у здания полыхало оба этажа.