В Сыктывкаре полыхало новое здание

В Сыктывкаре загорелся двухэтажный новострой. На месте работают сотрудники МЧС. Очевидцы сняли видео с места событий.
Пожар произошел 16 ноября в районе 19 часов вечера в Сыктывкаре за многоэтажным зданием на Тентюковской, 134. Там загорелся двухэтажный дом. У здания нет адреса, так как оно построено недавно. Со слов очевидца, у здания полыхало оба этажа.
На месте пожара работали спасательная служба. Для тушения огня привлекли четыре машины МЧС. Очевидцы предположили, что возможная причина пожара — это неправильное использование печки. Некоторые уточняли у спасателей, нужна ли им помощь в тушении.
В МЧС по Коми сообщили, что пожар уже ликвидирован, а пострадавших людей нет. Причины пожара устанавливаются
Видео очевидца с места пожара смотрите в нашем телеграм-канале.