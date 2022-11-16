Стало известно, сколько муниципалитетов Коми не готовы к отопительному сезону

Печорское управление Ростехнадзора сообщило, какие муниципалитеты не готовы к новому отопительному сезону, передает БНК.

По итогам проверки, которая закончилась в конце октября, не получили паспорта готовности к отопительному сезону Вуктыл, Инта, Сыктывкар (на 15 ноября паспорт готовности получен), Усинск, Ухта, Печора, Сосногорск, Ижемский, Княжпогостский, Койгородский (администрация муниципалитета 14 ноября сообщила, что получила паспорт готовности), Корткеросский, Прилузский, Сыктывдинский, Сысольский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Вымский, Усть-Куломский районы.