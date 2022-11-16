Жителям Коми напомнили, как правильно кормить птиц

Зимой птицы чаще всего гибнут от голода. Это происходит потому, что для поддержания постоянной температуры тела организм птицы ускоряет обмен веществ и расходует гораздо больше тепла, чем обычно. А вот с едой зимой тяжело. Поэтому в рамках всероссийской эколого-культурной акции "Покормите птиц зимой!" национальный парк "Койгородский" запускает региональную акцию "Добрая зима 2022-2023".

Самые активные участники получат призы, а итоги подведут в феврале 2023 года.