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Жителям Коми напомнили, как правильно кормить птиц

Жителям Коми напомнили, как правильно кормить птицculture.ru

Зимой птицы чаще всего гибнут от голода. Это происходит потому, что для поддержания постоянной температуры тела организм птицы ускоряет обмен веществ и расходует гораздо больше тепла, чем обычно. А вот с едой зимой тяжело. Поэтому в рамках всероссийской эколого-культурной акции "Покормите птиц зимой!" национальный парк "Койгородский" запускает региональную акцию "Добрая зима 2022-2023".

Самые активные участники получат призы, а итоги подведут в феврале 2023 года. 

Помочь птицам выжить можно, создавая съедомбые кормушки из пригодного для птиц корма:

  • Несолёное сало, куриный жир;
  • Яблоки свежие (немного). Плоды шиповника;
  • Семечки: подсолнечника, тыквенные, арбузные, кабачковые (все несолёные, нежареные);
  • Белый хлеб (подсушенный и раскрошенный);
  • Дробленые сырые орехи (фундук, грецкие);
  • Неочищенное зерно ячменя, пшеницы, овса, просо;
  • Перемешанный с панировочными сухарями творог;
  • Сваренное вкрутую и натёртое яйцо.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ ПТИЦАМ: черный хлеб, любую свежую выпечку, геркулес, пшено, очищенную пшеницу, ячмень и овес, сухофрукты.

Для участия в акции готовую съедобную кормушку нужно сфотографировать и заполнить данные об участнике\участниках до 5 февраля 2023 года. Подробнее по телефону: 8-912-180-06-19, эл. почте np_koygorodskiy@mail.ru или через сообщения в группе ВК "Национальный парк "Койгородский".

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