Жителям Коми напомнили, как правильно кормить птиц

Зимой птицы чаще всего гибнут от голода. Это происходит потому, что для поддержания постоянной температуры тела организм птицы ускоряет обмен веществ и расходует гораздо больше тепла, чем обычно. А вот с едой зимой тяжело. Поэтому в рамках всероссийской эколого-культурной акции "Покормите птиц зимой!" национальный парк "Койгородский" запускает региональную акцию "Добрая зима 2022-2023".
Самые активные участники получат призы, а итоги подведут в феврале 2023 года.
Помочь птицам выжить можно, создавая съедомбые кормушки из пригодного для птиц корма:
- Несолёное сало, куриный жир;
- Яблоки свежие (немного). Плоды шиповника;
- Семечки: подсолнечника, тыквенные, арбузные, кабачковые (все несолёные, нежареные);
- Белый хлеб (подсушенный и раскрошенный);
- Дробленые сырые орехи (фундук, грецкие);
- Неочищенное зерно ячменя, пшеницы, овса, просо;
- Перемешанный с панировочными сухарями творог;
- Сваренное вкрутую и натёртое яйцо.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ ПТИЦАМ: черный хлеб, любую свежую выпечку, геркулес, пшено, очищенную пшеницу, ячмень и овес, сухофрукты.
Для участия в акции готовую съедобную кормушку нужно сфотографировать и заполнить данные об участнике\участниках до 5 февраля 2023 года. Подробнее по телефону: 8-912-180-06-19, эл. почте np_koygorodskiy@mail.ru или через сообщения в группе ВК "Национальный парк "Койгородский".