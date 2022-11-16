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Специалисты назвали марки машин, которые чаще всего угоняют

Специалисты назвали марки машин, которые чаще всего угоняютИз архива "Про Город Сыктывкар"

Список "предпочтений" угонщиков относительно марок авто, сообщает PRIMPRESS. Эксперты поведали РИА «Новости» о том, что с завидной регулярностью продолжают угонять корейские машины.

Заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов сообщил, что корейские бренды угоняют для продажи на запчасти. Также угонщики часто заинтересовываются японскими машинами.

Первое место по количеству угонов занимают Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и Kia Rio, сообщает директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Павел Нефедов. На втором месте оказались LADA Granta и Mitsubishi Outlander.

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