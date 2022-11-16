Специалисты назвали марки машин, которые чаще всего угоняют

Список "предпочтений" угонщиков относительно марок авто, сообщает PRIMPRESS. Эксперты поведали РИА «Новости» о том, что с завидной регулярностью продолжают угонять корейские машины.

Заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов сообщил, что корейские бренды угоняют для продажи на запчасти. Также угонщики часто заинтересовываются японскими машинами.