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Врач Мясников назвал лучшее средство для лечения гипертонии

Врач Мясников назвал лучшее средство для лечения гипертонии

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" объяснил, что лучше всего поможет от гипертонии.

С его слов эффективно защитить сердце могут мочегонные препараты, потому что выводят натрий из сосудистой стенки, отчего сосуды расширяются и человеку сразу становится легче.

Кроме этого Александр уверен, что для профилактики повышенного давления необходимо отказаться от употребления соли. Врач напомнил, что гипертонику нужно всего 2,5 граммов соли в сутки, здоровому – пять. При этом в большинстве случаев россияне употребляют 10-12 граммов соли.

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