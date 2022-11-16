Врач Мясников назвал лучшее средство для лечения гипертонии

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" объяснил, что лучше всего поможет от гипертонии.
С его слов эффективно защитить сердце могут мочегонные препараты, потому что выводят натрий из сосудистой стенки, отчего сосуды расширяются и человеку сразу становится легче.
Кроме этого Александр уверен, что для профилактики повышенного давления необходимо отказаться от употребления соли. Врач напомнил, что гипертонику нужно всего 2,5 граммов соли в сутки, здоровому – пять. При этом в большинстве случаев россияне употребляют 10-12 граммов соли.