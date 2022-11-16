Врач Мясников назвал лучшее средство для лечения гипертонии

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" объяснил, что лучше всего поможет от гипертонии.

С его слов эффективно защитить сердце могут мочегонные препараты, потому что выводят натрий из сосудистой стенки, отчего сосуды расширяются и человеку сразу становится легче.