Тест: хорошо ли вы помните 90-е

Вызывающие и дерзкие 90-е: бум телепрограмм, новая мода в одежде, видеоприставки и коллекционирование, вечеринки и сумасшедшее веселье. Наверняка, у многих дома на стене красовался ковер, а на даче сейчас лежит олимпийка, в которой с друзьями носились по двору или далеко в шкафу спрятан пейджер и пару картриджей от "Дэнди". А каким вы запомнили это время? “Про Город Сыктывкар” подготовил тест на знание вещей из 90-х. Важно – чтобы тест отображался, отключите блокировщик рекламы!