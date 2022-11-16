Выяснилось, какая еда может запустить рак

Главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн рассказал, какая еда может увеличить риск возникновения колоректального рака.

Врач объяснил, что не стоит есть только красное мясо, также из своего рациона стоит исключить колбасы и сосиски. Для профилактики рака стоит больше ходить пешком и стараться питаться разнообразно и сбалансированно. В рацион стоит включить блюда, богатые клетчаткой, цельнозерновые и молочные продукты.