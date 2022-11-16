Эксперты назвали даты, когда выгоднее всего взять отпуск в 2023 году

В 2023 году будет 118 выходных и праздничных дней. В ноябре-декабре в компаниях и предприятиях, как правило, планируют отпуска сотрудников. При этом эксперты утверждают, что есть определенные даты, когда пойти отдыхать наиболее выгодно, пишет 74.ru. Если не угадать, то можно значительно потерять в зарплате.

По производственному календарю самыми выгодными периодами для отпуска станут март, июнь, июль, август, октябрь и декабрь. А неудачными месяцами называют январь, февраль, апрель и май.