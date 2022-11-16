Эксперты назвали даты, когда выгоднее всего взять отпуск в 2023 году

В 2023 году будет 118 выходных и праздничных дней. В ноябре-декабре в компаниях и предприятиях, как правило, планируют отпуска сотрудников. При этом эксперты утверждают, что есть определенные даты, когда пойти отдыхать наиболее выгодно, пишет 74.ru. Если не угадать, то можно значительно потерять в зарплате.
По производственному календарю самыми выгодными периодами для отпуска станут март, июнь, июль, август, октябрь и декабрь. А неудачными месяцами называют январь, февраль, апрель и май.
Эксперты утверждают, что при выборе отпуска необходимо обратить внимание на рабочие дни. Чем их меньше в месяце, тем невыгоднее отдых в этот период. Например, если сотрудник компании получает оклад 30 тысяч рублей в месяц, то эту сумму он получит за 17 рабочих дней в январе или же за 23 рабочих дня августа. При этом надо понимать, что в таком случае стоимость одного рабочего дня разная: в январе — больше.
Также при выборе отпускных месяцев рекомендуют учитывать систему оплаты труда. Ведь кто-то получает только оклад, у кого-то зарплата зависит от выработанных часов, а у кого-то она сдельная. Если сотрудник фирмы получает оклад без всяческих премий и надбавок, то брать отпуск в невыгодные месяцы не рекомендуют. А если человек работает за оклад, премии и стимулирующие поощрения, то отпускные будут рассчитываться из средней зарплаты и будут выше. В таком случае работнику нужно посчитать, что для него выгоднее: отработать и получить деньги по стоимости одного рабочего дня или же отпускные по средней заработной плате