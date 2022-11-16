Виртуальные ассистенты Сбера помогут отработать навыки противодействия мошенникам

С помощью виртуальных ассистентов Салют пользователи теперь могут потренировать свои знания на кибертренажёрах, а также получить информацию о распространённых уловках киберпреступников и лайфхаках по защите своих денег и данных. Ознакомиться с новым контентом можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, на умных устройствах Sber и на сайте sberbank.ru.

Клиентам Сбера доступны следующие сервисы.

«Кибербезопасность» — подборка материалов по киберграмотности для всех. Открывается фразой «Запусти кибербезопасность».

С симулятором «Мошенничество с оформлением кредита» можно потренироваться в общении с виртуальным злоумышленником на примере популярной схемы мошенничества. Открывается фразой «Запусти симулятор "Мошенничество с кредитом"».

Симулятор «СМС-мошенничество» рассказывает о распространённой мошеннической схеме обмана через СМС, но, главное, даёт оценку корректности действий пользователя. Открывается фразой «Запусти СМС-симулятор».

Видео по кибербезопасности — подборка видеороликов о распространённых схемах мошенничества (звонки от имени «службы безопасности банка» и «правоохранительных органов»). Запускаются фразой «Открой видео по кибербезопасности».