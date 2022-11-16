Виртуальные ассистенты Сбера помогут отработать навыки противодействия мошенникам

С помощью виртуальных ассистентов Салют пользователи теперь могут потренировать свои знания на кибертренажёрах, а также получить информацию о распространённых уловках киберпреступников и лайфхаках по защите своих денег и данных. Ознакомиться с новым контентом можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, на умных устройствах Sber и на сайте sberbank.ru.
Клиентам Сбера доступны следующие сервисы.
«Кибербезопасность» — подборка материалов по киберграмотности для всех. Открывается фразой «Запусти кибербезопасность».
С симулятором «Мошенничество с оформлением кредита» можно потренироваться в общении с виртуальным злоумышленником на примере популярной схемы мошенничества. Открывается фразой «Запусти симулятор "Мошенничество с кредитом"».
Симулятор «СМС-мошенничество» рассказывает о распространённой мошеннической схеме обмана через СМС, но, главное, даёт оценку корректности действий пользователя. Открывается фразой «Запусти СМС-симулятор».
Видео по кибербезопасности — подборка видеороликов о распространённых схемах мошенничества (звонки от имени «службы безопасности банка» и «правоохранительных органов»). Запускаются фразой «Открой видео по кибербезопасности».
"Мы видим, что уровень бдительности и киберграмотности граждан растёт, и они всё реже попадаются на уловки злоумышленников. Но в ситуации с телефонным мошенничеством одним из ключевых факторов риска для клиента банка является эффект неожиданности.
Сбер на протяжении многих лет активно борется с кибермошенниками за каждого клиента. И применяет для этого различные методы и инструменты. Разработанные нами новые сервисы позволяют пользователю проиграть возможные сценарии разговоров со злоумышленником и подготовить себя к подобным неприятным коммуникациям. Действия, доведённые до автоматизма, в конечном итоге будут способствовать снижению количества успешных мошеннических атак. Активация новых сервисов с помощью наших виртуальных ассистентов Салют станет ещё одной современной мерой противодействия злоумышленникам. И обманутых людей станет ещё меньше," - рассказал Сергей Лебедь, Вице-президент, директор департамента кибербезопасности Сбербанка