ГИБДД начнет массово забирать автомобили у водителей

Автомобилистов предупредили о всероссийских рейдах, в ходе которых многие водители могут запросто лишиться своих машин, сообщает PRIMPRESS.

Поводом для ареста ТС станет наличие водителя в специальной базе должников. Злостных неплательщиков, чьи долги большое 20 тысяч рублей, сразу вносят в черный список, а если сумма долга превышает сотни тысяч рублей – у должника изымают автомобиль, продают его, а вырученные деньги направляют на погашение задолженности.