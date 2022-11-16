В Сыктывкаре недостаток трех групп крови

Сыктывкарская станция переливания крови заявила, что есть недостаток трех групп крови. В “донорском светофоре” отмечают I+, I-, III-, IV+ группы. Информация об этом появилась в паблике станции переливания “ВКонтакте”.
Сыктывкарцев с первой положительной и первой отрицательной, с третьей отрицательной и четвертой положительной группами крови приглашают на станцию переливания. Сейчас отмечают недостаток именно таких групп. Приглашают на кроводачу, в плазме пока потребности нет.
Доноры с I+, I-, III-, IV+ могут прийти и сдать кровь без предварительной записи по будням с 9:00 до 12:00. Перед этим лучше не есть жирного, орехи, не употреблять алкоголь и не курить. Рекомендуется за день до сдачи крови поужинать, например, рыбой, макаронами, овощами. А на завтрак можно съесть кашу на воде, сладкий чай, сушки. Натощак сдавать кровь не стоит.