Выяснилось, стоит ли хранить накопления в виде наличных

Россиян, которые предпочитают хранить деньги в наличных, предупредили об изменениях на рынке, сообщает PRIMPRESS.

Большинство экспертов уверены, что с 14 ноября процесс дефляции, который отмечали в последние месяцы, прекратится, а затем последует рост цен. Эксперты уверяют, что при таком развитии событий инфляция начнет расти. Поэтому, как сообщает руководитель департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин, россиянам не стоит хранить деньги в виде наличных и уж тем более не хранить деньги крупными суммами.