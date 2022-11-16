Выяснилось, какие имена носят мужчины, которые станут худшими отцами

Быть родителем – тяжелый труд, который под силу не каждому. Планируя ребенка, подумайте, каким отцом будет ваш мужчина. Носители некоторых мужских имен попросту неспособны стать хорошим родителем, сообщает Life. Георгий

Это древнегреческое имя, которое переводится как "землевладелец". Мужчины с этим именем вырастают сильными лидерами с непростым нравом. Даже если им удается обзавестись семьей, то ребенку в этой семье не позавидуешь. Меры воспитания будут слишком суровыми, либо же Георгий просто перестанет уделять семье время и уйдет с головой в работу.

Николай

Носитель этого имени может похвастаться достижениями в карьере и даже в любви, но в семейной жизни слишком инфантилен. Он часто представляет себя на вершине Олимпа, где купается в лучах собственной славы, а перед ним все преклоняются. Увы, малыши с трудом начнут уважать такого отца.

Родион

Мужчины с таким именем беззаботны и совершенно не подходят на роль отца. Чаще всего они полностью перекладывают ответственность за ребенка на плечи матери и спокойно занимаются тем, что им нравится.

Виталий

Виталии вырастают весьма нерешительными мужчинами с низкой самооценкой. Если же такому мужчине повезет жениться, дети будут винь из него веревки, а Виталий никак не сможет это изменить, ведь никакого авторитета в глазах детей у него не будет.

Роман