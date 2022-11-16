Водолеев ждет романтический сюрприз, а на Дев взвалят чужую работу: гороскоп на 16 ноября

Овен Овен будет отличным оратором: для него не составит большого труда убедить окружающих в своей правоте или увлечь какой-нибудь авантюрной идеей. Энтузиазм Овна будет заразительным, и пусть он порой склонен преувеличивать, делать поспешные выводы и принимать желаемое за действительное – что ж? Идеи Овна будут привлекательны именно своей фантастичностью. А просчитать всё на калькуляторе «от и до» можно и в какой-нибудь другой, более скучный день.

Телец

В голову Тельца могут то и дело приходить ценные идеи, вот только звезды гороскопа не советуют пытаться их осуществить. Яркое воображение будет сочетаться у него с практичностью, благодаря чему воздушные замки Тельца могут приобретать, на первый взгляд, вполне жилой вид. Покрасить потолок в розовый цвет, устроить аквариум во всю стену – вот лишь скромный пример того, какие фантастические планы могут толпиться у Тельца в голове. Впрочем, гнать эти планы от себя тоже не стоит. Лучше всего их запомнить, чтобы как следует обдумать в какой-нибудь другой день.

Близнецы

День Близнецов переполнен эмоциями. Заплакать или засмеяться для них будет легко, а ещё легче – и то и другое с интервалом в пять минут. Окружающим, даже самым близким людям, будет нелегко выдерживать беспокойное настроение Близнецов, тем более что свои бурные эмоции они способны обрушить на их головы в самый неподходящий момент. Впрочем, если Близнецы возьмут себя в руки, сильные эмоции могут стать их оружием, помогая преодолевать преграды и добиваться своего.

Рак

Раку необходимо быть внимательнее в делах, особенно финансовых: возможны ошибки. Не исключено, что Раку не будет хватать информации для решения каких-то вопросов. Чтобы его репутация и кошелек не пострадали, Раку не следует браться за то, что находится вне его компетенции: даже в простых делах он рискует зайти не в ту степь. Впрочем, этого не произойдёт, если в спорных вопросах Рак не забудет посоветоваться с профессионалами.

Лев

Льву не стоит принимать любые важные решения или делать ответственные шаги: он способен заблуждаться, принимая желаемое за действительное. Вот почему, даже если какая-то идея покажется Льву замечательной и требующей немедленного исполнения, ему лучше пару дней подождать, помня о том, что звёзды гороскопа склоняют его к необдуманным поступкам. В остальном же день вполне хорош – Лев может спокойно наслаждаться жизнью, оставив важные решения до лучших времен.

Дева

Деве придётся проявить всю возможную твёрдость, чтобы окружающие не нагрузили её чем-нибудь. Возможно, начальству покажется, что на Деву можно взвалить ещё одну обязанность, или коллеги вдруг решат, что она должна делать работу за них. Или Деву привлекут к общественно-полезной деятельности. А может быть, Дева будет сама себя эксплуатировать и подгонять. Так или иначе, Деве стоит научиться говорить «нет» (в том числе и себе самой), заранее запасясь набором вежливых отказов.

Весы

Весы могут испытать какой-нибудь соблазн. Есть вероятность того, что им поступит привлекательное предложение, или же они познакомятся с симпатичным представителем противоположного пола. А может быть Весам придётся бороться с желанием сделать что-то запретное – к примеру, съесть лишнее пирожное, закурить или ответить «да». Так или иначе, звёзды гороскопа советуют Весам тщательно взвесить все «за» и «против» – от их решения может не зависеть ничего. А может – очень даже многое.

Скорпион

Ситуация может потребовать от Скорпиона проявить свои профессиональные навыки в полном объёме. Речь может идти о внештатной ситуации, об аврале в делах, об устройстве на работу, об экзамене или о чём-то ещё – главное, что Скорпиону придётся доказывать окружающим или себе самому свою компетентность в каком-то вопросе. Звёзды гороскопа свидетельствуют о том, что Скорпион обладает нужным набором знаний и умений, чтобы не ударить в грязь лицом, так что задача вполне ему по силам.

Стрелец

Звёзды дарят Стрельцу гармонию в душе. Его внутренний барометр будет показывать «солнечно», и любые дела Стрельцу будут удаваться легко. Этот настрой способен отражаться на всём, за что бы он ни взялся. Возможно, что какие-то вопросы, которые тяготили Стрельца, вдруг решатся сами собой. Кроме того, звёзды гороскопа предвещают ему отличный день для того, чтобы наладить отношения с окружающими: при желании для Стрельца не составит труда сразить всех своим обаянием.

Козерог

Залогом успеха для Козерога является осторожность. День не наделяет его ловкостью и быстротой реакции, необходимыми для того, чтобы уверенно ориентироваться в ситуации. Не исключено, что кто-то из окружающих перехватит у Козерога инициативу, воспользуется его неинформированностью или даже пойдет на обман. Чтобы избежать возможных потерь, Козерогу необходимо утроить бдительность. И не становиться участником сомнительных схем, в которые окружающие попробуют его втянуть.

Водолей

Гороскоп обещает Водолею прекрасный день гармонии и любви. Он может сполна почувствовать это, даже если у него нет конкретных поводов для радости. Чья-то улыбка, взгляд, намёк способны поднять Водолея на вершины блаженства. Возможно также, что именно сегодня день подарит одинокому Водолею приятный романтический сюрприз или многообещающее знакомство. Если же у Водолея есть любимый человек, этот день им просто необходимо провести вместе.

Рыбы