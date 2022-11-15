В Сыктывкаре произошло серьезное ДТП

В Сыктывкаре иномарка протаранила “Ладу”. К счастью, никто не пострадал, но автомобили сильно повреждены. Об инциденте порталу “Про Город Сыктывкар” сообщил подписчик.

Авария произошла 14 ноября около 22:00 по адресу Сысольское шоссе, напротив дома №70. Водитель 2004 года рождения на BMW, поворачивая на зеленый свет налево, не уступил дорогу отечественной “Ладе”. В результате произошло столкновение. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Сыктывкару, в ДТП никто не пострадал, кроме самих автомобилей. На фото очевидца видно, что передняя часть автомобиля очень сильно повреждена из-за удара.