На первенстве Коми по волейболу стали лучшими команды из Воркуты и Ухты

Команды Воркуты и Ухты стали лучшими на первенстве Коми по волейболу, сообщает региональный Минспорта.

В эти выходные на базе "Спортивной школы №2" Ухты прошло первенство Коми по волейболу среди юношей и девушек 2010-2011 годов рождения. В нем приняло участие 12 команд: шесть женских и шесть юношеских.