На первенстве Коми по волейболу стали лучшими команды из Воркуты и Ухты

Команды Воркуты и Ухты стали лучшими на первенстве Коми по волейболу, сообщает региональный Минспорта.
В эти выходные на базе "Спортивной школы №2" Ухты прошло первенство Коми по волейболу среди юношей и девушек 2010-2011 годов рождения. В нем приняло участие 12 команд: шесть женских и шесть юношеских.
Победительницами среди девушек стали ухтинка, а сыктывкарки заняли третие место.
Среди парней лидерами стали воркутинцы, а сыктывкарцам досталось серебро.
10-20 декабря команда девушек из Ухты отправится на зональные игры в Ростов-Ярославский, а юноши из Воркуты будут представлять республику в Вологде.