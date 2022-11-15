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На первенстве Коми по волейболу стали лучшими команды из Воркуты и Ухты

На первенстве Коми по волейболу стали лучшими команды из Воркуты и УхтыМинспорта Коми

Команды Воркуты и Ухты стали лучшими на первенстве Коми по волейболу, сообщает региональный Минспорта.

В эти выходные на базе "Спортивной школы №2" Ухты прошло первенство Коми по волейболу среди юношей и девушек 2010-2011 годов рождения. В нем приняло участие 12 команд: шесть женских и шесть юношеских.

Победительницами среди девушек стали ухтинка, а сыктывкарки заняли третие место.

Среди парней лидерами стали воркутинцы, а сыктывкарцам досталось серебро.

10-20 декабря команда девушек из Ухты отправится на зональные игры в Ростов-Ярославский, а юноши из Воркуты будут представлять республику в Вологде.

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