Сбербанк зафиксировал восстановление спроса на ипотечные кредиты на Северо-Западе

Положительная динамика по выдачам ипотеки в СЗФО наблюдается с июня 2022 года. По итогам октября количественные показатели ипотечного кредитования вернулись к среднему значению первых двух месяцев этого года. Наиболее востребованной остаётся ипотека на вторичное жильё, на долю которой приходится две трети от общего числа выдач (октябрь – 67%, за 10 месяцев – 61%).

В абсолютных цифрах в октябре Сбер выдал жителям Северо-Запада кредиты на 27,4 млрд рублей . Подрос и портфель жилищного кредитования достигнув 900 млрд рублей , это на 17% больше чем годом ранее.

Растущая популярность ипотеки объясняется, прежде всего, выгодными условиями и разнообразием специальных программ, в том числе с государственной поддержкой.

Так, в конце октября Сбер продлил «Семейную ипотеку» в соответствии с решением Правительства РФ. Клиенты банка могут заключить кредитный договор на приобретение жилья по льготной ставке до 1 июля 2024 года. Чтобы родители могли оформить льготный кредит, дети в их семьях должны родиться до 31 декабря 2023 года.

Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк: