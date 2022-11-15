Сбербанк зафиксировал восстановление спроса на ипотечные кредиты на Северо-Западе

Положительная динамика по выдачам ипотеки в СЗФО наблюдается с июня 2022 года. По итогам октября количественные показатели ипотечного кредитования вернулись к среднему значению первых двух месяцев этого года. Наиболее востребованной остаётся ипотека на вторичное жильё, на долю которой приходится две трети от общего числа выдач (октябрь – 67%, за 10 месяцев – 61%).
В абсолютных цифрах в октябре Сбер выдал жителям Северо-Запада кредиты на 27,4 млрд рублей. Подрос и портфель жилищного кредитования достигнув 900 млрд рублей, это на 17% больше чем годом ранее.
Растущая популярность ипотеки объясняется, прежде всего, выгодными условиями и разнообразием специальных программ, в том числе с государственной поддержкой.
Так, в конце октября Сбер продлил «Семейную ипотеку» в соответствии с решением Правительства РФ. Клиенты банка могут заключить кредитный договор на приобретение жилья по льготной ставке до 1 июля 2024 года. Чтобы родители могли оформить льготный кредит, дети в их семьях должны родиться до 31 декабря 2023 года.
Алина Хвищук, управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк:
«Жилищный вопрос – один из самых важных для семей, в которых воспитываются дети. В Республике Коми мы наблюдаем стабильный рост ипотеки для семей с детьми: по итогам 10 месяцев текущего года объем выдачи почти в 2 раза больше аналогичного периода прошлого года. Рост популярности льготной ипотеки для семей с детьми связан, в первую очередь, с выгодными ставками. Кроме того, сейчас расширены условия программы: она доступна не только семьям с двумя и более детьми, но и тем, у кого появился первенец».
Также по программам «Господдержка» и «Семейная ипотека» наряду с приобретением или строительством жилых домов теперь доступно кредитование квартир и таун-хаусов от индивидуальных предпринимателей. При этом ИП должен быть первым и единственным собственником жилья и осуществлять строительную деятельность.
Текущие ставки на ипотеку Сбера ниже уровня 2019 года:
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Господдержка — от 6,3%
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Ипотека для семей с детьми — от 5,3%
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Приобретение строящегося жилья — от 10,4%
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Приобретение готового жилья — от 10,4%
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Строительство жилого дома — от 10,4%
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Загородная недвижимость — от 10,7%
Посмотреть условия программ и рассчитать ипотеку можно на калькуляторе Домклик.