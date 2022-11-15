Стал известен средний размер ипотечного кредита в Коми

Эксперты РИА Новости ранжировали регионы России по ипотечной долговой нагрузке. Выяснились интересные подробности о региональных ипотеках.

В среднем люди занимают по три миллиона рублей на 263 месяца. При этом соотношение платежа по ипотеке и зарплаты – 40,8%. Коми оказалась на 11 месте по этому соотношению. В соседних регионах – Архангельской и Коровской областях – отдают больший процент от зарплаты, чем в Коми.