Следователь Сыктывкара рассказала о главных коррупционных преступлениях 2022 года

Руководитель следственного отдела по Сыктывкару регионального СКР Дмитрий Сотиев привел статистику расследованных и направленных в суд коррупционных дел, сообщает БНК.
В 2022 году следователи направили в суд семь уголовных дел по коррупции. За эти преступления к уголовной ответственности привлекли 23 человека.
Фиктивные ковид-сертификаты
Замглавврача Сыктывкарской горбольницы предстанет перед судом за то, что выдала 20 ковид-сертификатов без осмотра пациента. За семь из них она получила вознаграждения.
СГУ
13 сотрудников Сыктывкарского госуниверситета обвиняются в злоупотреблениями должностными полномочиями.
Управление образования
Специалист хозяйственной группы управления образования администрации Сысольского района получил 550 тысяч рублей за возможность заключения договоров подряда в школах и детских садиках, поставку спецтехники и проведение ремонта. По делу привлечены три человека: два взяткодателя и сам взяткополучатель. Это самая крупная взятка, которую расследовали в 2022 году.
Еще четыре уголовных дела совершены в правоприменительной сфере — это дела о дачи или получении взятки сотрудникам правоохранительных органов, сотрудникам УФСИН России по Коми.
Самая маленькая взятка
Житель региона попытался дать инспектору ГИБДД 500 рублей, чтобы тот не составлял протокол за нарушение ПДД.