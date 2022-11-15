Следователь Сыктывкара рассказала о главных коррупционных преступлениях 2022 года

Руководитель следственного отдела по Сыктывкару регионального СКР Дмитрий Сотиев привел статистику расследованных и направленных в суд коррупционных дел, сообщает БНК. В 2022 году следователи направили в суд семь уголовных дел по коррупции. За эти преступления к уголовной ответственности привлекли 23 человека.

Фиктивные ковид-сертификаты

Замглавврача Сыктывкарской горбольницы предстанет перед судом за то, что выдала 20 ковид-сертификатов без осмотра пациента. За семь из них она получила вознаграждения.

СГУ

13 сотрудников Сыктывкарского госуниверситета обвиняются в злоупотреблениями должностными полномочиями.

Управление образования

Специалист хозяйственной группы управления образования администрации Сысольского района получил 550 тысяч рублей за возможность заключения договоров подряда в школах и детских садиках, поставку спецтехники и проведение ремонта. По делу привлечены три человека: два взяткодателя и сам взяткополучатель. Это самая крупная взятка, которую расследовали в 2022 году.

Еще четыре уголовных дела совершены в правоприменительной сфере — это дела о дачи или получении взятки сотрудникам правоохранительных органов, сотрудникам УФСИН России по Коми.

Самая маленькая взятка