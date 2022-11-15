"Они чуть не выбили стекла": в Сыктывкаре неизвестные ломились ночью в окно к женщине

В Сыктывкаре неизвестные ломились в окно к горожанке. Женщина очень сильно испугалась и вызвала полицию. Инцидент попал на видео. Пресс-служба полиции по Сыктывкару рассказала журналисту портала “Про Город”, что произошло.

13 ноября около 22:16 в полицию Сыктывкара поступило сообщение от женщины. Она заявила, что неизвестные ломились к ней в окно. Сыктывкарка проживала в многоквартирном деревянном доме на первом этаже по улице Интернациональная.

“Сначала по-хорошему просили их перестать стучать в наши окна. Несколько раз выходили на улицу с просьбами прекратить мешать людям спать, они убегали, смеясь и показывали неприличные жесты руками. Затем они начали нагло вскрывать сначала фрамугу, затем форточку, затем они начали уже выбивать стекла”, — написала в соцсетях сыктывкарка.

После того, как неизвестные начали выбивать стекла, женщина вызвала полицию.