"Они чуть не выбили стекла": в Сыктывкаре неизвестные ломились ночью в окно к женщине

В Сыктывкаре неизвестные ломились в окно к горожанке. Женщина очень сильно испугалась и вызвала полицию. Инцидент попал на видео. Пресс-служба полиции по Сыктывкару рассказала журналисту портала “Про Город”, что произошло.
13 ноября около 22:16 в полицию Сыктывкара поступило сообщение от женщины. Она заявила, что неизвестные ломились к ней в окно. Сыктывкарка проживала в многоквартирном деревянном доме на первом этаже по улице Интернациональная.
“Сначала по-хорошему просили их перестать стучать в наши окна. Несколько раз выходили на улицу с просьбами прекратить мешать людям спать, они убегали, смеясь и показывали неприличные жесты руками. Затем они начали нагло вскрывать сначала фрамугу, затем форточку, затем они начали уже выбивать стекла”, — написала в соцсетях сыктывкарка.
После того, как неизвестные начали выбивать стекла, женщина вызвала полицию.
“Естественно мы вызвали наряд полиции, который ждали больше получаса, все это время неизвестные бесконечно стучали в окна и выбивали нашу форточку. Как только приехала машина ППС, эти хулиганы быстро убежали”, — возмущается женщина.
Как сообщила пресс-служба полиции по Сыктывкару, сотрудники ППС проверили все ближайшие дворовые территории, но так никого и не нашли.
Сейчас этот вопрос на контроле у правоохранителей.