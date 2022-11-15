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"Они чуть не выбили стекла": в Сыктывкаре неизвестные ломились ночью в окно к женщине

"Они чуть не выбили стекла": в Сыктывкаре неизвестные ломились ночью в окно к женщинеСкриншот с видео очевидца

В Сыктывкаре неизвестные ломились в окно к горожанке. Женщина очень сильно испугалась и вызвала полицию. Инцидент попал на видео. Пресс-служба полиции по Сыктывкару рассказала журналисту портала “Про Город”, что произошло.

13 ноября около 22:16 в полицию Сыктывкара поступило сообщение от женщины. Она заявила, что неизвестные ломились к ней в окно. Сыктывкарка проживала в многоквартирном деревянном доме на первом этаже по улице Интернациональная.

“Сначала по-хорошему просили их перестать стучать в наши окна. Несколько раз выходили на улицу с просьбами прекратить мешать людям спать, они убегали, смеясь и показывали неприличные жесты руками. Затем они начали нагло вскрывать сначала фрамугу, затем форточку, затем они начали уже выбивать стекла”, — написала в соцсетях сыктывкарка. 

После того, как неизвестные начали выбивать стекла, женщина вызвала полицию.

“Естественно мы вызвали наряд полиции, который ждали больше получаса, все это время неизвестные бесконечно стучали в окна и выбивали нашу форточку. Как только приехала машина ППС, эти хулиганы быстро убежали”, — возмущается женщина.

Как сообщила пресс-служба полиции по Сыктывкару, сотрудники ППС проверили все ближайшие дворовые территории, но так никого и не нашли.

Сейчас этот вопрос на контроле у правоохранителей.

Видео с места событий смотрите в нашем телеграм-канале.

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