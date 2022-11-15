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В Сыктывкар на профподготовку прибыли сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии

В Сыктывкар на профподготовку прибыли сотрудники ОМОН и СОБР РосгвардииФото Управления Росгвардии по Коми

В Сыктывкаре началась профподготовка сотрудников ОМОН и СОБР Росгвардии, сообщает пресс-служба Управления.

В Центр подготовки личного составаприбыли сотрудники из Северо-Западного, Центрального и Северо-Кавказского округов Росгвардии. Шесть недель 32 человека будут обучаться по специальности "взрывник", они будут проходить теоретические и практические занятия по инженерному обеспечению специальных боевых действий и взрывному делу.

Если подготовка пройдет успешно и сотрудники смогут сдать внутренний экзамен, то они получат свидетельство об окончании учебы.

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