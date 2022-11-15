В Сыктывкар на профподготовку прибыли сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии

В Сыктывкаре началась профподготовка сотрудников ОМОН и СОБР Росгвардии, сообщает пресс-служба Управления.

В Центр подготовки личного составаприбыли сотрудники из Северо-Западного, Центрального и Северо-Кавказского округов Росгвардии. Шесть недель 32 человека будут обучаться по специальности "взрывник", они будут проходить теоретические и практические занятия по инженерному обеспечению специальных боевых действий и взрывному делу.