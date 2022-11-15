Какие нововведения ждут водителей в 2023 году

1 марта 2023 года водителей ждет постановление Правительства России, которое установит новые правила, касающиеся водительских удостоверений. На Объясняем.рф собрали информацию о главных нововведениях грядущего года. Меньше документов при сдаче экзаменов на права Для получения прав не нужно будет приносить медзаключение о том, есть ли у кандидата в водители противопоказания к управлению транспортными средствами. Теперь сотрудники ГИБДД будут самостоятельно запрашивать эту информацию у Минздрава.

Однако пройти врачей все же придется, не нужно будет только брать на руки бумажные заключения.

Исчерпывающий список причин для отстранения от экзамена в ГИБДД

В том же постановлении определили полный перечень причин, по которым человека могут отстранить от испытаний для получения прав. Вы не сможете сдавать экзамены на водительское удостоверение, если у вас истек срок действия паспорта, закончило действие медзаключения, а также если вы не явились на экзамен или на получение прав.

Новые основания для аннулирования водительского удостоверения

Также появились новые основания для аннулирования прав. Это будет происходить, если удостоверение выдано с нарушением правил или на основании подложных документов, при появлении противопоказаний к управлению авто и в том случае, если водитель не получит аннулированное медзаключение вновь.

Замена штрих-кода на QR-код

Теперь на удостоверения не будут наносить штрих-коды. Теперь вместо него будет использоваться QR-код, который мдно получить в приложении "Госуслуги Авто".

Автоматическое продление действия прав