В Коми отметили рост заболеваемости ОРВИ

На прошлой неделе ОРВИ заболело 5588 жителей Коми. А на неделе с 7 по 13 ноября к врачам с симптомами ОРВИ обратилось 8084 человека, из них 4498 детей.

В Управлении Роспотребнадзора сообщили, что 55,6% из заболевших – дети в возрасте до 14 лет. К счастью, пока это не эпидемия гриппа – в основном жители региона заражаются сезонными коронавирусами, аденовирусами, вирусами парагриппа и риновирусами. Чтобы остановить их распространение, в 10 муниципалитетах временно приостанавливали образовательные процессы.