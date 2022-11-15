"Хочу пробыть в проруби час": сыктывкарцы рассказали, зачем они купаются в ледяной Сысоле

Купальный сезон уже давно закончен, но не для них. Эти люди плавают в реке круглый год: и в дождь, и в снег. В народе их называют моржи. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с горожанами, которые купаются в холодной воде.

13 ноября в Сыктывкаре было всего +3 градуса, а на улице шел противный дождь. Несмотря на это, самые смелые горожане поехали на берег Сысолы, чтобы искупаться.

“Мы занимаемся купанием круглый год. Кто-то только зимой приходит. Для нас это адреналин. Многие приводят даже своих детей и потом они тоже начинают моржевать вместе со своими родителями. Это прекрасный способ укрепить здоровье. Кто-то проходит долгую подготовку, чтобы зайти в холодную реку, а кто-то сразу ныряет в прорубь. Это все зависит от организма человека. Мы собираемся здесь каждую неделю. Я занимаюсь моржеванием уже шесть лет. Началось все с крещения и мне очень понравилось”, — рассказал Сергей Паршуков.

Некоторые сыктывкарцы приехали на Сысолу вместе со своими детьми.