"Хочу пробыть в проруби час": сыктывкарцы рассказали, зачем они купаются в ледяной Сысоле

Купальный сезон уже давно закончен, но не для них. Эти люди плавают в реке круглый год: и в дождь, и в снег. В народе их называют моржи. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с горожанами, которые купаются в холодной воде.
13 ноября в Сыктывкаре было всего +3 градуса, а на улице шел противный дождь. Несмотря на это, самые смелые горожане поехали на берег Сысолы, чтобы искупаться.
“Мы занимаемся купанием круглый год. Кто-то только зимой приходит. Для нас это адреналин. Многие приводят даже своих детей и потом они тоже начинают моржевать вместе со своими родителями. Это прекрасный способ укрепить здоровье. Кто-то проходит долгую подготовку, чтобы зайти в холодную реку, а кто-то сразу ныряет в прорубь. Это все зависит от организма человека. Мы собираемся здесь каждую неделю. Я занимаюсь моржеванием уже шесть лет. Началось все с крещения и мне очень понравилось”, — рассказал Сергей Паршуков.
Некоторые сыктывкарцы приехали на Сысолу вместе со своими детьми.
“У меня дочь купается, ей восемь лет, она с пяти лет начала моржевать. Я ее больше весной пускаю. Сейчас гораздо реже. Из-за того, что сейчас вода холодная. Это самый пик, когда можно заболеть”, — поделилась сыктывкарка Лариса Гвардина.
Фото: Григорий Пиль
По словам сыктывкарки, перед заходом в воду, главное договориться с собой.
“Ты приходишь купаться: быстренько зашел и вышел. Новеньким не нужно надолго заходить в реку. Главное надо с самим с собой договориться. Я пришла в этот вид спорта четыре года назад. Меня приняла эта компания, я им доверилась и делала все, как они говорили. Я пошла окунулась и вышла. Не знала, что будет дальше с моим организмом. Вот я вышла, растерялась и сразу переоделась”, — вспоминает Лариса.
Фото: Григорий Пиль
После купания нужно сразу быстро одеться.
“Стоишь в эйфории, думаешь, что ты не замерз, а потом сразу начинают околевать конечности. И уже сложно одеваться. Поэтому сразу, как вышли — оделись. Еще одно важное правило — не надо поддаваться панике. Заходишь в воду, панику отпустила, почувствовала холод, расслабилась и вышла”, — отметила сыктывкарка.
Лариса Гвардина кроме обычного купания в ледяной воде занимается еще и заплывами на большие дистанции.
“В октябре 2021 года я делала заплыв на семь километров. Сейчас я переплываю небольшой карьер в 200 метров. Здесь нужна серьезная подготовка. Когда плывешь, ты думаешь головой: вот они 200 метров, это не далеко, я доплыву, но мышцы начинают замерзать. Нужны развитые мышцы, руки не должны уставать, нужно плавать правильно, нужно уметь оказать себе помощь в воде. Не стесняться попросить помощи у спасателей. Нужно полностью отдавать отчет, что холодная вода — это не шутки”, — поделилась Лариса Гвардина.
Уже этой зимой сыктывкарка хочет совершить мировой рекорд по нахождению в проруби.
“Я хочу совершить мировой рекорд по нахождению в проруби. Хочу превысить 60 минут, сейчас я сижу 40 минут. Если успею подготовить свой организм, то планирую поставить новый рекорд уже в этот зимний сезон”, — рассказала Лариса.
Многие приходят к моржеванию ради укрепления здоровья.
“Я уже год занимаюсь моржеванием. Три месяца морально готовилась. Я захотела, потому что очень сильно болела весь год и решила что-то изменить в своей жизни. Человек же всегда должен себя пересиливать: смогу я или не смогу. И вот перешагнула через свой страх. А потом мне понравилось, меня затянуло и я подсела на это моржевание. Вообще, это здорово: вода, природа. Я купаться не переставала. Мы каждое воскресенье плаваем. Меня сюда позвала коллега”, — отметила сыктывкарка Екатерина.
Еще один горожанин приехал на пляж с ребенком.
“Ему пять лет, он сам захотел пойти. Твердо уверен, что хочет купаться. Говорит, что ему совсем не страшно. Меня в прорубь привело плохое здоровье. Я занимаюсь моржеванием уже два года. С тех пор у меня очень сильно укрепился мой организм”, — поделился Сергей.