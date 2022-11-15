Какие женские имена лишают девушек шанса на скорую свадьбу

Blitz.plus рассказал, какие имена для женщин словно венец безбрачия. Если вы давно ждете заветного предложения, но тщетно – проверьте, может быть, причина кроется в вашем имени.
Тамара
Женщины с таким именем – карьеристки, которые обожают отдавать себя работе или учебе целиком. Они не из тех, с кем можно будет поговорить по душам. Также Тамары очень ревнивые и ужиться с ними по-настоящему тяжело.
Инга
Инги – девушки с переменчивым характером. Из-за непостоянства девушек с таким именем мужчины стараются избегать брака с ними до последнего.
Людмила
Это энергичные, свободолюбивые женщины, которые страдают от излишнего перфекционизма. Для Людмилы может стать настоящей катастрофой ситуация, в которой что-то не идеально, а это ведет к скандалу. Поэтому ужиться с мужчиной девушке с таким именем довольно трудно.