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Какие женские имена лишают девушек шанса на скорую свадьбу

Какие женские имена лишают девушек шанса на скорую свадьбуИз архива "Про Город Сыктывкар"

Blitz.plus рассказал, какие имена для женщин словно венец безбрачия. Если вы давно ждете заветного предложения, но тщетно – проверьте, может быть, причина кроется в вашем имени.

Тамара

Женщины с таким именем – карьеристки, которые обожают отдавать себя работе или учебе целиком. Они не из тех, с кем можно будет поговорить по душам. Также Тамары очень ревнивые и ужиться с ними по-настоящему тяжело.

Инга

Инги – девушки с переменчивым характером. Из-за непостоянства девушек с таким именем мужчины стараются избегать брака с ними до последнего.

Людмила

Это энергичные, свободолюбивые женщины, которые страдают от излишнего перфекционизма. Для Людмилы может стать настоящей катастрофой ситуация, в которой что-то не идеально, а это ведет к скандалу. Поэтому ужиться с мужчиной девушке с таким именем довольно трудно.

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