Какие женские имена лишают девушек шанса на скорую свадьбу

Blitz.plus рассказал, какие имена для женщин словно венец безбрачия. Если вы давно ждете заветного предложения, но тщетно – проверьте, может быть, причина кроется в вашем имени. Тамара

Женщины с таким именем – карьеристки, которые обожают отдавать себя работе или учебе целиком. Они не из тех, с кем можно будет поговорить по душам. Также Тамары очень ревнивые и ужиться с ними по-настоящему тяжело.

Инга

Инги – девушки с переменчивым характером. Из-за непостоянства девушек с таким именем мужчины стараются избегать брака с ними до последнего.



Людмила