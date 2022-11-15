Осенний призыв – 2022: что нужно знать?

В России 1 ноября начался осенний призыв на военную службу, продлится он до 31 декабря. На Обьясняем.рф собрали ответы на самые популярные вопросы призывников.

Как понять, что нужно идти в военкомат?



Сотрудники военкомата, учебного заведения или компании, в которых призывник учится или работает, вручат повестку. Важно помнить: они долны сделать это лично, а вы должны оставить свою подпись, которая подтвердил, что повестку получили именно вы.