Осенний призыв – 2022: что нужно знать?

В России 1 ноября начался осенний призыв на военную службу, продлится он до 31 декабря. На Обьясняем.рф собрали ответы на самые популярные вопросы призывников.
Как понять, что нужно идти в военкомат?
Сотрудники военкомата, учебного заведения или компании, в которых призывник учится или работает, вручат повестку. Важно помнить: они долны сделать это лично, а вы должны оставить свою подпись, которая подтвердил, что повестку получили именно вы.
Зачем нужна призывная комиссия?
Именно она проводит медкомиссию и психологический отбор. На основе этих исследований возможно несколько вариантов развития событий:
- призывника отправляют на службу;
- отправляют на альтернативную службу;
- дают отсрочку;
- освобождают от призыва;
- зачисляют в запас;
- совсем освобождают от исполнения воинской обязанности.
Как можно получить отсрочку от призыва на службу?
Призывнику дают отсрочку, если он учится, ухаживает за близкими, воспитывает мимимум двух детей, опекает несовершеннолетнего брата или сестру, или временно непригоден по сотоянию здоровья. Полный перечень причин для отсрочки здесь.
С какими проблемами со здоровьем не берут?
С плоскостопием третьей степени и с массой тела менее 45 кг. Есть еще целый ряд заболеваний, увидеть их можно здесь.
Где я могу проконсультироваться по другим вопросам?
По телефонам горячей линии Минобороны. Список по этой ссылке.