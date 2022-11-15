"Теперь можно": выяснилось, что теперь могут делать все водители с 14 ноября

Делать это можно в любом регионе с 14 ноября. Для этого необходимо установить приложение "Госуслуги Авто". С помощью этого же приложения водитель может показывать инспекторам ГИБДД СТС.

Чтобы проедъявить права, нудно зайти в приложение и выбрать нужный раздел. Появится QR-код, который сотрудник ГИБДД считает и получит всю необходимую информацию. Если же проверить права таким образом отказываются – смело подавайте на этого сотрудника жалобу в ГИБДД.