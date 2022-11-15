"Посещаемость упала в пять раз": как сыктывкарские кинотеатры работают в период санкций

После ухода западных блокбастеров с экранов российских кинотеатров эксперты отмечают заметный спад посетителей в этих заведениях. Некоторые сыктывкарцы считают, что проще и дешевле посмотреть кино дома на платных онлайн-сервисах. Журналист портала “Про Город” пообщался с руководителем одного из кинотеатров столицы Коми и узнал, за счет чего сейчас выживают такие заведения.
Весной 2022 года большинство западных кинокомпаний расторгли договоры с отечественными прокатчиками. С тех пор в кинотеатрах почти исчезли зарубежные фильмы, вместо них начали показывать российские кинокартины и повторы старых западных фильмов.
Руководитель одного из сыктывкарских кинотеатров рассказал, что после ухода большинства зарубежных фильмов с больших экранов, поток посетителей упал почти в пять раз. Несмотря на это, кинотеатрам все еще удается работать.
“Секрет успеха тех кинотеатров, которым все-таки удается оставаться на плаву, прост: первое, что приходит на ум — это оптимизация процессов, то есть сокращение расходов там, где это возможно. Например, экономия на коммунальных платежах. Второй момент, который может помочь, это проекты по привлечению дополнительной выручки: сдавать помещения и залы кинотеатра в аренду, организовывать спецпоказы и так далее. Здесь, на самом деле, флаг в руки самим кинотеатрам”, — поделился руководитель.
Из-за небольшого выбора горожане чаще всего ходят на новые отечественные фильмы.
“Большой спрос был на картину “Сердце Пармы”. Этот фильм до сих пор остается самым популярным в нашем кинотеатре”, — отметил руководитель кинотеатра.
Некоторые кинотеатры в России ставили вопрос о возможности крутить западные премьеры в обход санкций.
“Все это зависит от владельцев кинотеатров. Это очень рискованная история. Вопрос в том, кто осмелится взять на себя этот риск. Наша сеть самая крупная сеть кинотеатров в России, что в юридическом плане еще сильнее связывает руки для показа пиратского контента. Если это кинотеатр в единственном и неповторимом виде, принадлежащий одному бизнесмену либо ИП, то можно отделаться мелким штрафом”, — объяснил сыктывкарец.
По словам специалиста, не все кинотеатры смогут пережить такое трудное время.
“Остается надеяться только на российское фильмопроизводство”, — заключил руководитель сыктывкарского кинотеатра.
Некоторые сыктывкарцы перестали посещать кинотеатры после того, как в них прекратили показывать зарубежные фильмы.
“Я раньше особо не ходил в кинотеатры, в основном только на премьеры, которые мне нравятся, и когда не хочется ждать их на онлайн-площадках. А после ухода зарубежных фильмов вообще еще ни разу не ходил в кинотеатр. Я скучаю по хорошим фильмам. Не всегда отечественное кино интересное и качественное”, — прокомментировал сыктывкарский художник Дмитрий Махов.
По мнению Дмитрия, кинотеатры могут не “выжить” в такое время.
“Кинотеатры зарабатывают не только на показе кино, но и на еде и напитках. Соответственно, чем больше людей посещают сеанс, тем больше доход. Не думаю, что российские фильмы или иранские, как альтернатива западной киноиндустрии, смогут набирать полные залы. За исключением новогодних праздников: когда жителям города нечем заняться — они ходят на все. Но это десять дней в году, а как жить кинотеатрам в остальное время — непонятно”, — объяснил художник.
Некоторые считают, что ходить на текущие премьеры бессмысленно, так как их можно посмотреть дома.
“Как санкции ввели, мы в кино не ходили, ведь все российские новинки можно смотреть на платных онлайн-платформах, это выходит гораздо дешевле. Я люблю русские фильмы, хотя зарубежных фильмов тоже не хватает. Особенно мне — я фанат вселенных MARVEL и DC”, — прокомментировал солист государственного ансамбля “Асъя Кыа” Илья Пятков.
Некоторые сыктывкарцы считают, что такой сложный период поможет российской киноиндустрии развить конкурентоспособность на мировом рынке.
“Кинотеатры посещал не часто, а сейчас и того реже. Однако совсем недавно застал премьеру фильма в городе Инта. Настолько сильно мы хотели на него попасть, что пошли на него в 9 утра! А потом в Сыктывкаре сходили еще раз. Честно говоря, хотелось бы ходить намного чаще, тем более столько интересных картин выходят в прокат. И притом российского производства. Так хочется уловить момент роста российского кинематографа”, — поделился артист Артемий Барсуков.
“Я очень редко хожу в кинотеатры, даже не помню, ходил ли я туда в этом году, отдаю предпочтение театру. В целом, сейчас все же есть, что посмотреть в кино, однако, само собой, новый фильм по вселенной Marvel люди ждут гораздо больше, чем новую российскую драму. Это плохо, надо создавать конкурентоспособный продукт”, — прокомментировал блогер Даниил Морохин.