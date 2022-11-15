"Посещаемость упала в пять раз": как сыктывкарские кинотеатры работают в период санкций

После ухода западных блокбастеров с экранов российских кинотеатров эксперты отмечают заметный спад посетителей в этих заведениях. Некоторые сыктывкарцы считают, что проще и дешевле посмотреть кино дома на платных онлайн-сервисах. Журналист портала “Про Город” пообщался с руководителем одного из кинотеатров столицы Коми и узнал, за счет чего сейчас выживают такие заведения.

Весной 2022 года большинство западных кинокомпаний расторгли договоры с отечественными прокатчиками. С тех пор в кинотеатрах почти исчезли зарубежные фильмы, вместо них начали показывать российские кинокартины и повторы старых западных фильмов.

Руководитель одного из сыктывкарских кинотеатров рассказал, что после ухода большинства зарубежных фильмов с больших экранов, поток посетителей упал почти в пять раз. Несмотря на это, кинотеатрам все еще удается работать.

“Секрет успеха тех кинотеатров, которым все-таки удается оставаться на плаву, прост: первое, что приходит на ум — это оптимизация процессов, то есть сокращение расходов там, где это возможно. Например, экономия на коммунальных платежах. Второй момент, который может помочь, это проекты по привлечению дополнительной выручки: сдавать помещения и залы кинотеатра в аренду, организовывать спецпоказы и так далее. Здесь, на самом деле, флаг в руки самим кинотеатрам”, — поделился руководитель.

Из-за небольшого выбора горожане чаще всего ходят на новые отечественные фильмы.