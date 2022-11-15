Население Земли превысило восемь миллиардов человек

Население планеты Земля выросло до восьми миллиардов человек, сообщает пресс-служба ООН со ссылкой на подсчеты организации.
Важную веху мир отмечает 15 ноября. За последние 11 лет на планете стало больше на один миллиард людей.
Сообщается, что основной вклад в населенность Земли внес Китай и Индия. В Китае сейчас живет 17,9% населения Земли, в Индии – 17,8%. Основная часть мирового населения проживает в Азии и Африке.
Также по оценкам огранизации человечество достингет отметки в девять миллиадров уже к 2037 году, а к 2058 нас станет уже десять миллиардов.