Население Земли превысило восемь миллиардов человек

Население планеты Земля выросло до восьми миллиардов человек, сообщает пресс-служба ООН со ссылкой на подсчеты организации. Важную веху мир отмечает 15 ноября. За последние 11 лет на планете стало больше на один миллиард людей.

Сообщается, что основной вклад в населенность Земли внес Китай и Индия. В Китае сейчас живет 17,9% населения Земли, в Индии – 17,8%. Основная часть мирового населения проживает в Азии и Африке.