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Население Земли превысило восемь миллиардов человек

Население Земли превысило восемь миллиардов человекИз архива "Про Город Сыктывкар"

Население планеты Земля выросло до восьми миллиардов человек, сообщает пресс-служба ООН со ссылкой на подсчеты организации.

Важную веху мир отмечает 15 ноября. За последние 11 лет на планете стало больше на один миллиард людей.

Сообщается, что основной вклад в населенность Земли внес Китай и Индия. В Китае сейчас живет 17,9% населения Земли, в Индии – 17,8%. Основная часть мирового населения проживает в Азии и Африке.

Также по оценкам огранизации человечество достингет отметки в девять миллиадров уже к 2037 году, а к 2058 нас станет уже десять миллиардов.

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