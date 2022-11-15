Ухтинская лицеистка представит республику на всероссийском конкурсе для управленцев

12-летняя ученица ухтинского технического лицея Мария Киселева победила в заочном этапе Всероссийского конкурса "Первый управленческий". Теперь она примет участие в очном этапе конкурса, который пройдет в Москве.

Из 550 представленных проектов отбор прошло всего 150. Мария представила работу "Усовершенствование организации переработки мусора в Республике Коми" в номинации "Экологический менеджмент". Такую тему она выбрала, потому что уверена: чтобы в будущем природа Коми не превратилась в один большой полигон отходов, действовать нужно уже сейчас.